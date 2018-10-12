FETÖ’den gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5’i aktif görevde olmak üzere toplam 14 askerden 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen 10 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine getirildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşına çıkartılan şahıslardan açığa alınan 1 teğmen ve üsteğmenken görev değiştiren 1 kişi tutuklanırken, 1 teğmen, 1 üsteğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.