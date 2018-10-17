FETÖ’den gözaltına alınan 2 asker Ankara’ya götürüldü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 ayrı olayla ilgili haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 rütbeli asker Samsun’da gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanması ile ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan rütbeli asker N.D., dün Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. N.D., Samsun polisi tarafından Ankara’ya götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında su sabah 32 kişi hakkında verdiği yaralama kararı doğrultusunda Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri rütbeli asker B.S.’yi Samsun’da gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.S. de Samsun TEM polisi tarafından Ankara’ya götürüldü.