FETÖ’den gözaltına alınan asker sayısı 14’e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 13 farklı ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri...

Kahramanmaraş merkezli 13 farklı ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, hava ve jandarma kuvvetlerine mensup astsubay, uzman çavuş ve askeri mahrem imamlara yönelik 13 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda gözaltı sayısı 14’e çıktı.

Kahramanmaraş merkezli Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa’da operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 14 askeri personelin cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.