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16 Ekim 2018 Salı 13:21

FETÖ’den gözaltına alınan askerler sağlık kontrolünden geçirildi

Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan askerler sağlık kontrolünden geçirildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü...

FETÖ'den gözaltına alınan askerler sağlık kontrolünden geçirildi
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Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan askerler sağlık kontrolünden geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3’ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11’i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi dün gözaltına almıştı. Gözaltına alınan askerlerin bazıları bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilip yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.
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