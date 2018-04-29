FETÖ’den gözaltına alınan askerler serbest bırakıldı

Kastamonu merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 rütbeli asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde FETÖ/PDY’nin ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik operasyon yapılmıştı. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kastamonu, Iğdır, Hakkari, Tunceli, Ankara, Rize, Tokat, Çorum, Amasya, Ankara, İstanbul ve Şırnak’ta subay ve astsubaylardan oluşan 12 rütbeli asker gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerlerden 2’si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10’u ise yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.