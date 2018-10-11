FETÖ’den gözaltına alınan komiser tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan komiser tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY kapsamında sürdürülen çalışmalarda, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Y.E.B. gözaltına alındı. Evinde arama yapılan komiserin cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli dokümanlarına incelenmek üzere el konuldu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Y.E.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Y.E.B. Beycuma Cezaevine gönderildi.