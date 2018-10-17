FETÖ’den gözaltına alınan üsteğmen, Ankara’ya gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’da bir üsteğmen gözaltına alınırken, şahıs Ankara’ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsımında, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen askerlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Samsun’un Ladik ilçesinde Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli Üsteğmen M.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

M.B. adlı şüpheli Ankara’ya gönderildi.