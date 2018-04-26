FETÖ’den mahkemeye çıkarılan 20 askerden 13’ü tutuklandı

FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik 12 Nisan 2018 tarihinde Batman merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 15 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7’si ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

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