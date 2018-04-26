BATMAN (İHA) – Batman merkezli 8 ilde Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik 12 Nisan 2018 tarihinde Batman merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 15 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7’si ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.
FETÖ’den mahkemeye çıkarılan 20 askerden 13’ü tutuklandı
BATMAN (İHA) – Batman merkezli 8 ilde Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FETÖ/PDY’nin...