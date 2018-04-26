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26 Nisan 2018 Perşembe 12:30

FETÖ’den mahkemeye çıkarılan 20 askerden 13’ü tutuklandı

BATMAN (İHA) – Batman merkezli 8 ilde Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FETÖ/PDY’nin...

FETÖ'den mahkemeye çıkarılan 20 askerden 13'ü tutuklandı
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BATMAN (İHA) – Batman merkezli 8 ilde Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik 12 Nisan 2018 tarihinde Batman merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 15 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7’si ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.
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