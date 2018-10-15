FETÖ’den yargılanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy’a ilk celsede beraat

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un ilk celsede beraatine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u geliştirdiği iddia edilen Natek’in eski ortaklarından FETÖ şüphelisi Muhammet Tolga Erpolat ile şirketini koruma altına almaya çalıştığının tespiti üzerine eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte bu örgüte yardım etmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarından Ulusoy hakkında dava açmıştı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve ilk celsesinde karar çıkan davaya tutuksuz sanık Ulusoy, avukatları ve yakınları katıldı. Savunma yapan Ulusoy, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, FETÖ’ye yardım etmediğini öne sürdü. Ulusoy, beraat talebinde bulundu.

2 suçtan ceza istemi

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Manga, mütalaasında Ulusoy’un “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte bu örgüte yardım etmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, Ulusoy’un bu suçlardan ceza almasını talep etti.

"FETÖ mağduruyum"

Savcı mütalaasına karşın beyanı alınan Ulusoy, "17-25 Aralık döneminde emniyet istihbarata atanan tek adamım. Usulsüz dinlemeleri ortaya çıkardım ve FETÖ’nün dinleme mağduruyum. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde gazi oldum. FETÖ’ye yardım ettiğimle ilgili bir suçlamayı kabul etmem mümkün değil. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ulusoy’un delil yetersizliğinden tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

İddianameden

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 22 Ağustos 2016’da Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılım alanında faaliyet yürüten "Natek" isimli şirket hakkında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock programını geliştiren ve örgütle irtibatlı şirket olduğuna dair ihbar yapıldığı belirtildi. Ulusoy’un söz konusu ihbarlara yönelik yapılan soruşturmalarda Natek’in eski ortaklarından FETÖ şüphelisi Muhammet Tolga Erpolat ile şirketini koruma altına almaya çalıştığının tespiti üzerine soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

"FETÖ irtibatlarını gösterir hususlar çıkarıldı"

İddianamede, Ulusoy’un, Natek şirketi eski sahibi Erpolat hakkında yapılan soruşturmada istenilen bilgi, belge taleplerine ilişkin irtibatlarını gösterir hususları “Bilgi Talep Formundan” çıkararak, “FETÖ ile ilişkisine rastlanılmamıştır” şeklinde ifadelere yer verdiği belirtildi. Erpolat’ın ortağı olduğu Natek Şirketinin FETÖ ile irtibatlarına yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin İstihbarat Şube Müdürlüğünden istenilen bilgi, belge ve taleplerine ilişkini düzenlemiş olduğu, “Bilgi İletim Formunda” FETÖ irtibatlarını gösterir hususları çıkardığı kaydedildi.