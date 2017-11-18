FETÖ’nün Amasya askeri sorumlusuna tutuklama

Amasya merkezli 13 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonun ardından örgütün Amasya askeri mahrem sorumlusu ile 3 kişi tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Samsun ve Ordu’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, örgütün Amasya askeri mahrem sorumlusu Özgür A. ile Oktay Ç, Bekir B. ve Nevzat E’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Merzifon Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Loading...

Operasyonda gözaltına alınan 51 astsubaydan 22’si tutuklanırken, 29’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.