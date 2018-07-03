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03 Temmuz 2018 Salı 18:27

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Erzurum merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
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Erzurum merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün askeri mahrem imamları ile ilişkili ve irtibatları tespit edilen teğmen, yüzbaşı, astsubay, uzman çavuş, askeri sivil memur ve ihraç askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Erzurum merkezli, Şırnak, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Mardin, Kayseri, Balıkesir, Hakkari illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 aktif görevli ve 1 ihraç askeri öğrenci yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Mülkiye Yapılanması soruşturması kapsamında ise adli makamlara sevk edilen Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya (açıkta) tutuklandı. Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy (açıkta) aynı konudan yargılaması devam ettiğinden dolayı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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