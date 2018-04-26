ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 14:30

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma...

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, sabit veya kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, aralarında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan üsteğmen, aktif görevde bulunan bir uzman çavuş ve teknisyen ile emekli uzman çavuşun bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 askeri öğrenci, açığa alınan üsteğmen, emekli uzman çavuş ile aktif görevde bulunan teknisyen, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, dün adliyeye sevk edilen muvazzaf uzman çavuşun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilirken, gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku