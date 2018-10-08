FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6’sı muvazzaf asker 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ...

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6’sı muvazzaf asker 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Mardin, Antalya ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6’sı muvazzaf asker ve 1 istifa etmiş 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.