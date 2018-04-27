FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda, örgüte ait kapatılan Canik Başarı Üniversitesi operasyonunda kapsamında aranan üniversitenin idari kadro çalışanı ByLock kullanıcısı Soner K. ve eşi, yine başka bir FETÖ soruşturma ile ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan hemşire ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Gülhan K. 17 Nisan’da Atakum Yenimahalle’de saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Yapılan aramada Soner K.’nin kullandığı sahte kimlik, Gülhan K.’nin kullandığı sahte ehliyet, 15 bin 730 euro, 2 bin 700 lira para, 6 adet cep telefonu, 2 adet tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Gülhan K. dün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren Gülhan K. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Gülhan K.’ye ev hapsi uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılıp adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Canik Başarı Üniversitesi idari kadrosunda çalışan Soner K. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.