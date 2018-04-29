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29 Nisan 2018 Pazar 11:00

FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iki gaybubet evine yapılan operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon
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Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iki gaybubet evine yapılan operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda örgütün üst düzey yöneticilerinin Seyhan ilçesinde Döşeme, Çukurova ilçesinde ise Huzurevleri Mahallesi’nde gaybubet evlerinde kaldıkları belirlendi. Polis evlere gece şok bir baskın gerçekleştirdi. Baskında iki evde M.Ö., E.S., İ.M. ve E.Y. adlı örgütün üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

Zanlıların direkt terörist başı Fetullah Gülen’den talimat aldıkları öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
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