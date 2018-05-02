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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:00

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyonu

Aksaray’da aranan 2 şüpheli, FETÖ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı...

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonu
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Aksaray’da aranan 2 şüpheli, FETÖ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında önceden tahkikat başlatılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları için aranma kayıtları bulunan Levent Ö. ve İbrahim M. isimli şüphelilerin yine aynı örgüte bağlı gaybubet evlerinde saklandıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen TEM ve KOM ekipleri, teknik ve fiziksel takip ile şahısların bulunduğu gaybubet evlerini belirledi. Aksaray merkezde bulunan Bahçeli ve Paşacık mahallelerindeki iki ayrı gaybubet evine sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda 2 firar örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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