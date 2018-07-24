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24 Temmuz 2018 Salı 17:42

FETÖ’nün imamları tutuklandı

Adana’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, üst düzey...

FETÖ'nün imamları tutuklandı
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Adana’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, üst düzey mahrem imam Kemal S. (55), askeri okullara öğrenci hazırlayan Mehmet Emin A. (30), örgütün sözde il emniyet imamı Mehmet Y. (26) ile askeri okullara yerleştirmek için gençlerin beynini yıkadığı öğrenilen Yusuf G. (19) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Emin A., Yusuf G., Kemal S. tutuklandı. Mehmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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