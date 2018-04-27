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27 Nisan 2018 Cuma 14:25

FETÖ’nün kadın yapılanmasında görevli ’Büyük Bölge Talebe Mesulu’ gözaltına alındı

FETÖ’nün Bursa kadın yapılanmasında görev alan ’Büyük Bölge Talebe Mesulu’ E.E. ve örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya’yı kurtarma çalışması yürüttükleri tespit edilen 3 kişi, Bursa KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan baskında gözaltına alındı.

FETÖ'nün kadın yapılanmasında görevli 'Büyük Bölge Talebe Mesulu' gözaltına alındı
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FETÖ’nün Bursa kadın yapılanmasında görev alan ’Büyük Bölge Talebe Mesulu’ E.E. ve örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya’yı kurtarma çalışması yürüttükleri tespit edilen 3 kişi, Bursa KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan baskında gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla örgütün finans kaynağı olan Bank Asya’yı kurtarmak için bankaya para yatırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında arama kararı çıkarıldı. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma kapsamında söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Bursa ve Artvin’de eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda aralarında FETÖ’nün Bursa kadın yapılanmasında görev almış ’Büyük Bölge Talebe Mesulu’ E.E. ile Bank Asya’ya para yatıran 3 kişi olmak üzere toplamda 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.
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