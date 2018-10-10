FETÖ’nün sözde baş rehberine hapis cezası

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, örgütte sözde ‘baş rehber" olarak görev yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, örgütte sözde ‘baş rehber" olarak görev yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali Kemal Şeker ile avukatları katıldı. Şeker savunmasında, FETÖ ile ilişkisi bulunmadığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgüt içerisinde baş rehber olarak görev aldığının anlaşıldığını aktardı. ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen sanığın yazışma içeriklerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığının tespit edildiğini aktaran savcı, Şeker’in atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa ‘Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.