FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 19’u muvazzaf 4’ü öğrenci, 11’i meslekten ihraç toplam 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, 19’u muvazzaf, 4’ü 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi yine 11’i meslekten ihraç olmak üzere toplam 34 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 ilde operasyon düzenliyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 20 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin ise arama çalışması sürüyor.

Öte yandan muvazzaf olan şüphelilerden, 2’sinin albay, 3’ünün binbaşı, 5’inin yüzbaşı, 5’inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.