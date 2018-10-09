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09 Ekim 2018 Salı 09:57

FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 45 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 25’i asker olmak üzere 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 45 gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 25’i asker olmak üzere 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17’si muvazzaf 25 asker ile 20’si örgüt içerisinde sözde ‘imam’ olarak tabir edilen kişi olmak üzere 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 farklı ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 18 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
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