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12 Ekim 2018 Cuma 13:16

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 28 tutuklama talebi

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 ’mahrem sorumlu’ tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 28 tutuklama talebi
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FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 ’mahrem sorumlu’ tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz salı günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirildi.Savcılık sorgularının ardından, aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 ’mahrem sorumlu’, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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