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16 Ekim 2018 Salı 15:59

FETÖ’nün üniversite yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişim Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli personele yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişim Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli personele yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Gelişim Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki personelden FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık kararı doğrultusunda 12 Ekim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Sakarya ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi. Örgütün üniversite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve okutman ile diğer çalışanların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları, 14 kişinin daha önce KHK ile üniversitelerden ihraç edildikleri öğrenildi. Yapılan tespitlerde 23 şüphelinin ise halen üniversitelerdeki görevlerinde aktif olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılardan 2’si Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakılırken, 18’i polisteki sorgularının ardından bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Polis, firari 17 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
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