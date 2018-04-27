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27 Nisan 2018 Cuma 15:41

FETÖ’nün yabancı öğrenciler sorumlusu ve eşi gaybubet evinde yakalandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün yabancı öğrenciler sorumlusu şahıs ile öğrenci evleri sorumlusu eşi saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı.

FETÖ'nün yabancı öğrenciler sorumlusu ve eşi gaybubet evinde yakalandı
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Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün yabancı öğrenciler sorumlusu şahıs ile öğrenci evleri sorumlusu eşi saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda, FETÖ’nün Samsun’daki sözde yabancı öğrenciler sorumlusu olduğu iddia edilen Nusret Ç. ile öğrenci evleri sorumlusu olduğu öğrenilen eşi Kevser Ç. dün gece yarısı İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’ndeki saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan Nusret Ç. ve Kevser Ç.’nin telefonlarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ çıktı.

Soruşturma devam ediyor.
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