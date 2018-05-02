FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Kastamonu merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu merkezli gerçekleştirilen operasyonda Kastamonu, Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara’da gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.