FETÖ/PDY soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içeresindeki yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla’da yürütülen operasyonlarda 1 muvazzaf üsteğmen, 1’i muvazzaf 2 teğmen, 3’ü muvazzaf 6 astsubay ve üsteğmen ile 1’i sivil şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan firari 4 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.