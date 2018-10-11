ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:30

FETÖ’ye bela okuyan sanık, cezadan kurtulamadı

Kastamonu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay, FETÖ’ye bela okumasına rağmen cezadan kurtulamadı. Sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'ye bela okuyan sanık, cezadan kurtulamadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kastamonu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay, FETÖ’ye bela okumasına rağmen cezadan kurtulamadı. Sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açılan eski astsubay H.O.’nun yargılamasına Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya Trabzon’dan SEGBİS sistemiyle katılan tutuklu sanık H.O., telefonunda çıkan ByLock iddialarını yalanlayarak, “ByLock kullandığıma dair iddialara katılmıyorum. Ben, ByLock kullanmadım. Yapılan incelemede de ByLock ile ilgili içerikte bulunamadı” dedi.

FETÖ’yü lanetlediğini söyleyen H.O., “FETÖ’yü lanetliyorum. Bütün FETÖ’cülerin, teröristlerin Allah belasını versin. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Mütalaanın okunmasının ardından duruşmada son sözü sorulan H.O., “Ben, her zaman devletimin ve milletimin yanında oldum. Mağdur edildim, mağduriyet yaşıyorum. Ailemde mağdur oldu. Artık taktiri yüze mahkemenize bırakıyorum, tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, meslekten ihraç edilen eski astsubayı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku