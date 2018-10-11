FETÖ’ye bela okuyan sanık, cezadan kurtulamadı

Kastamonu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay, FETÖ’ye bela okumasına rağmen cezadan kurtulamadı. Sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açılan eski astsubay H.O.’nun yargılamasına Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya Trabzon’dan SEGBİS sistemiyle katılan tutuklu sanık H.O., telefonunda çıkan ByLock iddialarını yalanlayarak, “ByLock kullandığıma dair iddialara katılmıyorum. Ben, ByLock kullanmadım. Yapılan incelemede de ByLock ile ilgili içerikte bulunamadı” dedi.

FETÖ’yü lanetlediğini söyleyen H.O., “FETÖ’yü lanetliyorum. Bütün FETÖ’cülerin, teröristlerin Allah belasını versin. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Mütalaanın okunmasının ardından duruşmada son sözü sorulan H.O., “Ben, her zaman devletimin ve milletimin yanında oldum. Mağdur edildim, mağduriyet yaşıyorum. Ailemde mağdur oldu. Artık taktiri yüze mahkemenize bırakıyorum, tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, meslekten ihraç edilen eski astsubayı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.