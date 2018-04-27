Fettah Sağlamer cinayetinde büfeciyi öldürenlere 25’er yıl hapis

Samsun’da 13 yıl önce Fettah Sağlamer cinayeti sırasında yanındaki büfeci Uğur Koçoğlu’nu "olası kasıtla öldürmek"ten 16 yıl 8’er ay ceza alan 2 kişi bu kez "kasten adam öldürmek" suçlarından 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan bir büfede 10 Eylül 2005 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan A. Fettah Sağlamer (44) ile büfe sahibi Uğur Koçoğlu hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan 7 yıl sonra cinayetin faillerini yakaladı. 2014 yılında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada cinayeti işleyen Yavuz Sultan Selim Fazlıoğlu önce iki kişiyi öldürmek suçundan her birinden müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak suçunu itiraf edip diğer sanıkları yakalattığı için cezasından indirim yapılarak her bir öldürme için 16 yıl 8’er ay ve silah suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adem Kılıç ise, Fettah Sağlamer’i öldürmekten müebbet hapis, Uğur Koçoğlu’nu öldürmekten 18 yıl 8 ay, silahtan ise 1 yıl 8 ay ceza aldı. Ekrem Bank ve Şaban Sağlam ise Fettah Sağlamer’i öldürmeyi azmettirmek suçundan müebbet hapis cezası alırken, Uğur Koçoğlu’nu öldürmeyi azmettirmek suçundan ise beraat etti. Şaban Sağlam ayrıca silah suçundan da 1 yıl 3 ay ceza aldı. Sanık Recep S., Recep Ali G. ve Hadi G. de beraat etti.

Ancak, öldürülen büfeci Uğur Koçoğlu’nun ailesinin avukatı Ata Giritli, Yargıtay 1. Ceza Dairesine itirazda bulunarak, "Fettah Sağlamer’e yönelik tetikçiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Sağlamer’in yanında bulunan büfeci Uğur Koçoğlu’nun ortada tanık bırakmamak için kasten öldürüldüğü ortadadır. Uğur Koçoğlu’na gelen kurşunlar sekme ve tesadüf değildir. Mahkemenin muhtemel kasıtla öldürme kararı yanlıştır ve Uğur Koçoğlu kasten öldürülmüştür. Sanıkların kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tutuklu sanıklar Yavuz Sultan Selim Fazlıoğlu ve Adem Kılıç’ın yeniden yargılanıp "kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, sanık avukatları ve sanıklar mahkemenin eski kararda diretmesini talep etti. Avukat Ata Giritli, müvekkilinin kasten öldürüldüğünü belirterek, mahkemenin bu yönden karar vermesini talep etti. Mahkeme, tetikçiler Yavuz Sultan Selim Fazlıoğlu ve Adem Kılıç’ı "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmadaki iyi hallerini de göz önünde bulundurup müebbet hapsi 25’şer yıl hapis cezasına çevirdi.