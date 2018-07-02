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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10

Filipinli Belediye Başkanı resmi törende öldürüldü

Filipinler’de bir bayrak törenine katılan Tanauan Belediye Başkanı Antonio Cando Halili, silahlı bir kişi tarafından vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

Filipinli Belediye Başkanı resmi törende öldürüldü
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Filipinler’de bir bayrak törenine katılan Tanauan Belediye Başkanı Antonio Cando Halili, silahlı bir kişi tarafından vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

Filipinlerde uyuşturucu tacirlerini teşhir etmekle adını duyuran Belediye Başkanı Antonio Cando Halili bugün katıldığı bir bayrak töreninde silahlı bir kişi tarafından göğsünden tek kurşunla vuruldu. Başkent Manila’nın güneyinde bulunan Tanauan kenti Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halili kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tören esnasında Halili’nin yanında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Jhoanna Villamor, olayın ardından yaptığı açıklamasında “Şoke olduk. Üzgünüz” dedi.

Sosyal medya görüntülerinde ise tek bir el silah atıldığı duyuluyor.
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