ASAYİŞ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 14:25

Filistin bayrağı açan çocuk gözaltına alındı

Bu sabah en az bin Yahudi yerleşimci, ’Heykelin Yıkımı’ bayramı münasebetiyle Mescidi Aksa’ya girdi, Mescidi Aksa’da Filistin bayrağı açan bir çocuk, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.Yahudi yerleşimciler bugün ’Heykelin...

Filistin bayrağı açan çocuk gözaltına alındı
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Bu sabah en az bin Yahudi yerleşimci, ’Heykelin Yıkımı’ bayramı münasebetiyle Mescidi Aksa’ya girdi, Mescidi Aksa’da Filistin bayrağı açan bir çocuk, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Yahudi yerleşimciler bugün ’Heykelin Yıkımı’ günü münasebetiyle girmeleri yasak olan Mescidi Aksa’ya polis eşliğinde girdi. Filistin sınırları içinde bulunan Mescidi Aksa’da, Yahudi yerleşimcilere karşı Filistin bayrağı açan bir çocuk gözaltına alındı. Yetkililerin açıklamasında, öğleden önce bin 23 Yahudi yerleşimcinin gruplar halinde İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Mescidi Aksa’nın avlusuna girdiği ifade edildi.

Yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa’ya giden İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick, “Tapınak Dağı olmayan bir devlet, ruhsuz bir beden gibidir” dedi.

Yahudi yerleşimcilerin yasak ziyareti sırasında bir Kudüslü kadın yüksek sesle Müslümanlara çağrıda bulunarak, "Ey Müslümanlar hadi Mescidi Aksa’ya gelin. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa tehlike altında. Siyonist çete lideri Netanyahu, Mescidi Aksa’ya giren yerleşimcileri destekliyor" dedi.
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