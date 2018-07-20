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20 Temmuz 2018 Cuma 23:40

Filistinli gazeteci kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi

Filistinli bir gazeteci, Gazze sınırında hayatını kaybeden kişilerin listesini canlı yayında okurken, aralarında kendi kardeşinin olduğunu da öğrendi.

Filistinli gazeteci kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi
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Filistinli bir gazeteci, Gazze sınırında hayatını kaybeden kişilerin listesini canlı yayında okurken, aralarında kendi kardeşinin olduğunu da öğrendi.

Filistinli gazeteci Maryam Abu Daqqa, bugün Han Yunus kentinde hayatını kaybedenlerin listesini canlı yayında okurken aralarında kendi kardeşinin olduğunu da öğrendi. Arkadaşları ve sağlık çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Daqqa, “Canlı yayındaydım ve şehitlerin adlarını söylüyordum. Ölenlerin arasında kendi kardeşimin adını görünce şok oldum” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 17’nci cumasında, bugün 4 kişi hayatını kaybetmiş, 120’den fazla kişi yaralanmıştı.
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