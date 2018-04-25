Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine 9 ay hapis cezası

Dört yıl önce İsrail’in Filistin’i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü’nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dört yıl önce İsrail’in Filistin’i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü’nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Nedim Siam Nuvara’nın (16) öldüğü gün bir başka Filistinli genç Muhammed Ebu Daher Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasında öldürüldü. Nedim Nuvara’nın öldürülme anı bir video kaydıyla tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nedim Nuvara’nın işgal kuvvetleri tarafından öldürülme olayının soruşturulması gerektiğine karar verdi. İsrail polisine ağır ceza verilmemesi için davanın 4 sene içinde 50 kere ertelendiğine dikkat çekildi.

Önce cinayet suçlamasıyla açılan dava, daha sonra ihmalden adam öldürme davasına değiştirildi. Sanık Bin Deri, Filistinli gencin göğsüne ateş ettiğini ancak kurşunun gerçek mermi olduğunu bilmediğini iddia etti.