ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:42

Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine 9 ay hapis cezası

Dört yıl önce İsrail’in Filistin’i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü’nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine 9 ay hapis cezası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dört yıl önce İsrail’in Filistin’i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü’nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Nedim Siam Nuvara’nın (16) öldüğü gün bir başka Filistinli genç Muhammed Ebu Daher Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasında öldürüldü. Nedim Nuvara’nın öldürülme anı bir video kaydıyla tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nedim Nuvara’nın işgal kuvvetleri tarafından öldürülme olayının soruşturulması gerektiğine karar verdi. İsrail polisine ağır ceza verilmemesi için davanın 4 sene içinde 50 kere ertelendiğine dikkat çekildi.

Önce cinayet suçlamasıyla açılan dava, daha sonra ihmalden adam öldürme davasına değiştirildi. Sanık Bin Deri, Filistinli gencin göğsüne ateş ettiğini ancak kurşunun gerçek mermi olduğunu bilmediğini iddia etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku