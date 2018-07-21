ASAYİŞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:51

Filistinli gencin naaşı vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarıldı

Gazze sınırında, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Türkiye sevdalısı Filistinli bir genç, vasiyeti üzerine cenazesinde Türk bayrağına sarıldı.Gazze sınırında devam eden Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde,...

Filistinli gencin naaşı vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarıldı
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Gazze sınırında, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Türkiye sevdalısı Filistinli bir genç, vasiyeti üzerine cenazesinde Türk bayrağına sarıldı.

Gazze sınırında devam eden Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammed Badwan, vasiyeti üzerine cenazesinde Türk bayrağına sarıldı. Sınırda sık sık Türk bayrağı taşıyan Türkiye sevdalısı Badwan’ın, hayatını kaybetmeden önce ailesinden ölmesi halinde naşının Türk bayrağına sarılmasını istediği öğrenildi. Badwan’ın naaşı Gazze Şifa Hastanesi’nden evine Türk bayrağı ile getirildi.

Gazze sınırında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün 4 kişi hayatını kaybetmiş 120 kişi de yaralanmıştı.
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