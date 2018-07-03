Filistinli kadınlar Gazze sınırında

Binlerce Filistinli kadın, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında düzenlenen "Dönüş için Filistinli Kadınlar" etkinliği için Gazze-İsrail sınırında bir araya geldi.

Binlerce Filistinli kadın, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında düzenlenen "Dönüş için Filistinli Kadınlar" etkinliği için Gazze-İsrail sınırında bir araya geldi.

Binlerce Filistinli kadın, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı haftalardır devam ettiği Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü Gösterileri kapsamında hazırlanan "Dönüş için Filistinli Kadınlar" etkinliği için bugün Gazze- İsrail sınırında bir araya geldi. İsrail’in kuşatmasını kırmak amacı ile Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Komitesinin çağrısı üzerine binlerce Filistinli Kadın Gazze-İsrail sınırına akın etti.

Sınırda buluşan kadınlar, Filistin halkının uzun süredir devam eden mücadelesini vurgulayarak, 11 yıldır Gazze’de devam eden İsrail kuşatmasını kaldırmak için dünyanın her yerindeki feminist gruplara destek çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki eylemlere müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 52 kişinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile yaralandığı kaydedildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 135’ten fazla kişi hayatını kaybederken, 15 binden fazla kişi ise yaralandı.