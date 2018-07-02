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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:37

Firari 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olan 4 kişi Mersin’de ’gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

Firari 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olan 4 kişi Mersin’de ’gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan ve yaklaşık 3 yıldır firarı olarak aranan 4 kişi Mersin’de örgüte ait gaybubet evlerinde saklandıklarının tespiti üzerine söz konusu adreslere yönelik yapılan operasyonlarda yakalandı.

4 farklı adrese yapılan operasyonda il manevi imamı, örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt yöneticisi, örgüte ait Sungurbey Kolejleri kurucusu, örgüt finansörü, örgütün Türkçe olimpiyatları finansörü ve iş adamı olan C.A , örgütün il mütevelli heyetinden örgüt yöneticisi, örgütün finansörü örgüte ait şirket yöneticisi ve para kasası iş adamı O.E , örgütün il mütevelli heyetinden, örgütün kadın yapılanmasından sorumlu, örgüt yöneticisi F.E ve örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt finansörü, örgüte ait derneklerde üyeliği bulunan iş adamı K.B yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller, bir miktar para ile 1 külçe altın ele geçirildi.
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