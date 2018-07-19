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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:45

Firari FETÖ’cü Akın İpek’e Londra’da ev hapsi

FETÖ ’çatı davası’nın firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verildiği ve pasaportuna el konulduğu bildirildi.

Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi
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FETÖ ’çatı davası’nın firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verildiği ve pasaportuna el konulduğu bildirildi.

Akın İpek’e Londra’da ev hapsi cezası verildiği bildirildi. Pasaportuna da el konan FETÖ ’çatı davası’nın firari sanığı Akın İpek, gündüz Londra dışına çıkamayacak ve evinden başka bir yerde de konaklayamayacak.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin iade talebi üzerine İngiliz makamlar konuyu 26 Haziran’da incelemeye başladı. Ön incelemeyi yapan Londra Mahkemesi, Adalet Bakanlığının talebini yerinde buldu. Ancak İpek’in iade edilip edilmeyeceğine Eylül ayında yapılacak duruşmada karar verilecek.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İpek, polis eşliğinde mahkemeye getirildi. Mahkemede İpek’in pasaportuna el konulmasına, cep telefonunun 24 saat açık olmasına karar verdi. İpek’in Londra’dan ayrılmasını yasaklayan mahkeme, İpek’in geceyi evinden başka bir yerde geçirmemesi kararı aldı.
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