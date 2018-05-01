Fırtına deresinde rafting botu devrildi: Arap turist hayatını kaybetti

Rize’nin Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü mevkiinde Fırtına Deresinde rafting yapan bir Arap turist, botun alabora olması sonucu hayatını kaybetti.

Fırtına Deresinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda rafting yapan turistleri taşıyan bot alabora oldu. Bottan düşerek derede sürüklenen 40 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Almer Fadah Sahda, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Arap turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.