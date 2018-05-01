ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:12

Fırtına deresinde rafting botu devrildi: Arap turist hayatını kaybetti

Rize’nin Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü mevkiinde Fırtına Deresinde rafting yapan bir Arap turist, botun alabora olması sonucu hayatını kaybetti.Fırtına Deresinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda rafting yapan turistleri taşıyan bot...

Fırtına deresinde rafting botu devrildi: Arap turist hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Rize’nin Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü mevkiinde Fırtına Deresinde rafting yapan bir Arap turist, botun alabora olması sonucu hayatını kaybetti.

Fırtına Deresinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda rafting yapan turistleri taşıyan bot alabora oldu. Bottan düşerek derede sürüklenen 40 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Almer Fadah Sahda, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Arap turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku