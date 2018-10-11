ABD’nin Florida kıyılarını vuran Michael Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Florida’yı vuran Michael Kasırgası 2 kişinin ölümüne yol açtı. Hızı saatte 250 kilometreyi bulan kasırga ve şiddetli yağış bölgede taşkınlara sebep olurken 2 kişi hayatını kaybetti. Rüzgarın şiddetinden devrilen bir ağaç 40’lı yaşlardaki bir adamın ölümüne yol açtı. Ayrıca Florida’nın Seminole şehrinde 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Dördüncü kategori ile karaya ulaşan kasırganın, birinci kategori seviyesine düştüğü açıklanarak bölgede daha önce bu kadar şiddetli bir kasırgayla karşılaşılmadığı belirtildi. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış bölgede birçok hasara yol açtı.

Florida’da 200 bin kişiye elektrik verilemiyor

Michael Kasırgası’nın yol açtığı şiddetli rüzgar nedeniyle Florida’da 200 bin kişiye elektrik verilemediği bildirildi. Yetkililer bazı bölgelerde elektrik kesintisinin bir haftadan fazla sürebileceğini açıkladı. Florida Valisi Rick Scott, 6 bin 700 kişinin sığınaklara akın ettiğini aktarırken Florida tarihinin en güçlü kasırgası olduğu bildirildi. Kayıtlara göre bölgeyi dördüncü kategori seyiyesindeki kasırga en son 1851 yılında vurmuştu.