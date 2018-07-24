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24 Temmuz 2018 Salı 22:01

Fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu

Bingöl’de baraj gölünde fotoğraf çekerken sandaldan suya düşen 16 yaşındaki genç kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu
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Bingöl’de baraj gölünde fotoğraf çekerken sandaldan suya düşen 16 yaşındaki genç kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki Yukarı Kalehan Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesi ile birlikte köye gelen Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti. Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen genci bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir süren aramalara rağmen bulunamayan genci arama çalışmaları sürüyor.
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