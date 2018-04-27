Fransa’da DEAŞ’a bağış yapan 416 kişi tespit edildi

Fransa’da terör örgütü DEAŞ’a maddi bağışta bulunan 416 kişinin tespit edildiği açıklandı.

Paris’te terör olaylarının savcısı olarak bilinen savcı François Molins, Fransa’da DEAŞ terör örgütü militanlarının finansmanına katkıda bulunan 416 kişiyi tespit ettiklerini açıkladı. Savcı Mollis bununla birlikte, bağış toplayan yüzlerce kişinin Türkiye ve Lübnan’da bulunduklarının yapılan incelemeler sonucu tespit edildiğini belirtti.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Zirvesi’ne katılan Paris savcısı François Molins, zirveyi izleyen medyanın ilgi odağıydı. Fransız radyosu France Info’ya konuşan savcı Molins, Fransa’da 2015 yılı Ocak ayında başkent Paris’te yapılan Charlie Hebdo ve Hyper Cacher saldırılarını gerçekleştirebilmek için DEAŞ terör örgütü militanlarının 25 bin Euro’ya ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Savcı Molins, 13 Kasım 2015’te Paris’te 130 kişinin katledildiği saldırılar için ise 80 bin Euro dolayında bir meblağ gerektiğini ve bunun da yine bağış yoluyla organize edildiğini söyledi.

Fransız savcı Molins, son iki yıl içerisinde terör örgütlerinin elde ettikleri kaynaklar üzerinde araştırma yapan mali istihbarat servisleri tarafından koordine bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütüne bağışta bulunan 416 kişinin tespit edildiğini dile getirdi. Molins, bağışta bulunanların sayısının çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Savcı Molins, kendisine bağlı olarak çalışan istihbari mali servislerin ayrıca çoğunluğu Türkiye ve Lübnan’da bulunan 320 bağış toplayıcısı kişinin de yine aynı şekilde tespit edilmiş olduğunu anlattı. Le Parisien gazetesi, savcı Molins ile yaptığı röportajda, Molins’in, DEAŞ’ın iki kanaldan finans sağladığını belirttiğini yazdı. Röportajda Molins’in, inanç ve insani amaçla kurulmuş bulunan dernekler aracılığıyla veya militanların aile yakınlarına yardım amacıyla para gönderilerek finansman sağlandığını ifade ettiği bildirildi.