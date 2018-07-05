Fransa’da gergin gece: 11 gözaltı

Fransa’nın Nantes kentinde 22 yaşındaki Aboubakar Fofana’nın öldürülmesinin ardından çıkan protesto gösterilerinde 11 kişi gözaltına alındı.

Nantes kentinde polis kontrolü sırasında kaçmaya çalışan 22 yaşındaki Aboubakar Fofana’nın öldürülmesi üzerine çıkan protesto gösterileri, 2’inci gecesinde devam etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in yaptığı açıklamaya göre, Fransa’da gerçekleştirilen protesto gösterileri esnasında 19 kişinin sorguya çekildiği, 4’ü 18 yaşından küçük 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis kaynakları, Nantes kentinde iki gün önce 22 yaşındaki Aboubakar Fofana’nın trafikte polis kontrolü sırasında önce sahte kimlik bilgisi verdiği ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilmiş aracı ile kaçmaya çalıştığı ve birçok kişinin hayatını tehlikeye attığı, bunun üzerine bir polis memurunun araca ateş ettiği ve Fofana’nın hayatına mal olan kazaya sebep olduğu açıklandı. Polis memurunun Fofana’nın aracına ateş etmesi ve hayatına mal olan kazaya sebep olmasından dolayı kentin çeşitli mahallelerinde protesto gösterileri gerçekleştirildi. Birçok mahallede gençlerin protesto amacı ile molotof kokteyli saldırılar gerçekleştiği bildirildi. Nantes kentinin Breil, Bellevue, Dervallires ve Malakoff mahallelerinde gerçekleşen gösterilere tüm gece güvenlik güçlerinin müdahale ettiği açıklandı. Güvenlik güçleri tarafından 4’ü reşit olmayan 11 kişinin gözaltına alındığı olaylı gecenin maddi bilançosu da ağır oldu.

Yetkililerin açıklamasına göre yaklaşık 50 aracın ateşe verildiği, bir karakol dahil 5 kamu binasının molotof kokteyli atılması sebebiyle zarar gördüğü ve onlarca mağazanın talan edildiği öğrenildi.