Fransa’da kırmızı alarm

Fransa’nın güney sahilinde bulunan Aude bölgesi aşırı yağış ve fırtına sebebiyle kırmızı alarmda. Bölgede 1891 yılından beri en büyük sel felaketinin yaşanmasıyla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti. Tüm yolların kapatıldığı bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fransa’nın güney sahilinde bulunan Aude bölgesi aşırı yağış ve fırtına sebebiyle kırmızı alarmda. Bölgede 1891 yılından beri en büyük sel felaketinin yaşanmasıyla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti. Tüm yolların kapatıldığı bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fransa’nın güneyinde Occitanie’de bulunan Aude bölgesi bölgeyi etkileyen fırtınanın en şiddetli yaşandığı ve kırmızı alarm verildiği yer oldu. Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına rağmen fırtına sebebiyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sayının gittikçe yükselebileceği öğrenildi. Bölgede 250’den fazla kurtarma çalışması yapan yetkililer 5 saat içerisinde 5 aylık yağmurun bölgeye yağdığını açıkladı.