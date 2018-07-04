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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:23

Fransa’da polis intiharındaki artış mesleğe ilgiyi azalttı

Fransa’da hazırlanan raporda, polis intiharlarında büyük artış nedeniyle mesleğe olan ilginin azaldığı bildirildi.

Fransa'da polis intiharındaki artış mesleğe ilgiyi azalttı
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Fransa’da hazırlanan raporda, polis intiharlarında büyük artış nedeniyle mesleğe olan ilginin azaldığı bildirildi.

Fransa İçişleri bakanlığı ve Savunma bakanlığı ilanla Polis ve Jandarma ilanları verirken, ülke genelinde polisler arasında artan intihar olaylarından dolayı bu mesleğe olan ilginin azaldığı kaydedildi.

Muhalefet partisi Cumhuriyetçiler’in (LR) üyesi Senatör François Grosdidier tarafından hazırlanan raporda, son yıllarda artan şiddet ve terör olayları ve özellikle terör saldırıları yüzünden ülkede ilan edilen olağanüstü hal yasası nedeniyle polis ve jandarmaların zor şartlarda çalıştıkları bildirildi. Bu nedenlerle güvenlik güçleri arasında intihar olaylarının arttığı ve bu oranın ortalamanın çok üstünde olduğu belirtildi.

Hazırlanan raporda, güvenlik güçlerinin tazminatsız ve karşılığında izin dahi kullanamadan yaptıkları fazla mesainin 22 milyon saat dolayında olduğu vurgulandı. Raporda yer alan verilerde, 2016 yılı toplamında 36 polis memuru intihar ederken, 2017’nin bu sayı 49’a ulaşmış, aynı şekilde 2017 yılında 16 jandarma memurunun da intihar etmiş olduğu belirtildi.

Daha önce de Fransız Telecom çalışanları arasında yaygın olan intihar olayları üzerine, bu sektörde çalışanların çalışma ortamı gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra yaşanan intihar olaylarında düşüş görülmüştü.
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