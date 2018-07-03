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03 Temmuz 2018 Salı 21:40

Fransa’daki çocuk cinayetinde cinsel taciz şüphesi

Fransa’da geçen sene kaçırılıp öldürülen 9 yaşındaki Maelys de Araujo’nun katilinin telefon ve internet verilerinde çocuk istismarı görüntüleri bulundu.Fransa’da 27 Ağustos 2017 günü bir düğünde kaybolan ve 34 yaşındaki Nordahl...

Fransa'daki çocuk cinayetinde cinsel taciz şüphesi
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Fransa’da geçen sene kaçırılıp öldürülen 9 yaşındaki Maelys de Araujo’nun katilinin telefon ve internet verilerinde çocuk istismarı görüntüleri bulundu.

Fransa’da 27 Ağustos 2017 günü bir düğünde kaybolan ve 34 yaşındaki Nordahl Lelandais tarafından kaçırılıp öldürüldüğü ortaya çıkan 9 yaşındaki Maelys de Araujo’nun ölümü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Lelandais’in telefon ve internet verilerinde çocuk istismarı görüntüleri bulundu. Ebeveynleri ile bir akraba düğününe giden ve gece 3 sularında kaybolan çocuğun 14 Şubat 2018 günü düğün davetlilerinden köpekle arama uzmanı olan asker Nordahl Lelandais’in (34) aracında kan izinin bulunmasının ardından küçük çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. Düğün yerinden küçük kızı aracı ile kaçıran ve öldürdüğü öğrenilen Lelandais’in ifadesinde “tokat atarak istemeyerek öldürdüğünü” söylediği öğrenilmişti. Öte yandan küçük kızın çene ve kafatasında çatlakların meydana geldiği fakat ölüm sebebinin bu çatlaklar olmadığı yapılan otopsi sonucu ortaya çıkmıştı.

Lelandais’in internet geçmişi ve telefonundaki verilerin ortaya çıkması ile Lelandais’in küçük kıza cinsel tacizde bulunduğu şüpheleri arttı. Telefonunda küçük Maelys’in ölümünden bir hafta öncesine ait çocuk istismarı görüntüleri olduğu ve küçük Maelys’in ölüm saatinden hemen sonra internet geçmişinde yine çocuk istismarı ile ilgili veriler olduğu belirlenen Lelandais’in Maelys’i nasıl öldürdüğü hala tespit edilemedi.
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