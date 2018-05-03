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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:50

Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Kağıthane’de freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
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Kağıthane’de freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir markete ürün teslimi yapan Mikail Serçe, 34 FT 9849 plakalı kamyonetini park etti. Bir süre sonra freni boşalan kamyonet harekete geçerek yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Park halindeki 4 araca çarparak durabilen kamyonetin sebep olduğu kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

"Okul saatinde olsaydı katliam olurdu"

Otomobili ağır hasar gören Orhan Özdemir, “İş yerinde çalıştığım esnada bir gürültü duydum. Herhalde kavga ediyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda patlama sesi gibi bir ses geldi. 4 araca vurmuş, benim aracın da sol tarafı yok. Yapacak bir yok, kazadır. Faciadan dönüldü, okul saatinde olsaydı çok büyük bir katliam olurdu. Freni tutmayan bir araba ve şoförü yok. Direksiyonda da kimse yok. Allah korudu” dedi.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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