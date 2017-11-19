Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 09:54

Freni boşalan özel halk otobüsü bariyerlere çarparak durabildi

İstinye yokuşunda freni boşalan özel halk otobüsü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olmayışı olası bir faciayı önledi.Olay, saat 09.00 sıralarında Katar Caddesi’nde meydana...

Freni boşalan özel halk otobüsü bariyerlere çarparak durabildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

İstinye yokuşunda freni boşalan özel halk otobüsü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olmayışı olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Katar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Duman isimli özel halk otobüsü şoförü, İstinye’den Sarıyer’e yolcu almak için giderken, Katar Caddesi’ndeki İstinye yokuşunda freni boşaldı. Aracın freninin boşaldığını fark eden araç sürücüsü Orhan Duman, aracı bariyerlere çarptırarak durdurabildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta yolcu olmayışı ise olası bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<