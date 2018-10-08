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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:48

Freni patlayan belediye otobüsü araçların arasına daldı: 3 yaralı

Ankara’da freni patladığı iddia edilen belediye otobüsü, 3 aracı biçti. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Freni patlayan belediye otobüsü araçların arasına daldı: 3 yaralı
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Ankara’da freni patladığı iddia edilen belediye otobüsü, 3 aracı biçti. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Avşar Sokak’ta seyreden 06 BE 1968 plakalı belediye otobüsünün freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, sokaktaki 3 aracı biçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1’i ağır 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza mahallinde çevre güvenliği aldı.
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