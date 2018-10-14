Fritözde unutulan yağ, restoranda yangın çıkardı

Antalya’da bir restoranın fritözünde unutulan yağ, yangına sebep oldu. Üzerine su dökülmesiyle bir anda parlayan alevler, yangın tüpler ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan işyeri çalışanları ve müşteriler etkilendi.Yangın...

Antalya’da bir restoranın fritözünde unutulan yağ, yangına sebep oldu. Üzerine su dökülmesiyle bir anda parlayan alevler, yangın tüpler ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan işyeri çalışanları ve müşteriler etkilendi.

Yangın Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızartma yapmak için fritöze koyulan yağ unutulunca bir süre sonra yanmaya başladı. Alevleri gören işyeri çalışanları, yanan yağın üzerine su dökünce alevler bir anda parladı ve büyüdü. İşyerindeki çalışanlar ve müşteriler tahliye edilirken, alevlere işyerindeki yangın tüpleriyle müdahale edildi. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yoğun dumana maruz kalan çalışanlar ve müşterilerin, dumandan etkilendiği gözlenirken, restoranda da maddi hasar oluştu.