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25 Nisan 2018 Çarşamba 08:50

FSM köprüsündeki zurnalı trafik canavarı kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir kazaya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

FSM köprüsündeki zurnalı trafik canavarı kamerada
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir kazaya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ilerleyen bir sürücü “bu kadarında pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
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