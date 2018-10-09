Fuar merkezinde korkutan yangın

Adıyaman Fuar merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında fuar merkezi ve bazı ürün stantları zarar gördü.

Adıyaman Fuar merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında fuar merkezi ve bazı ürün stantları zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Gıda Yöresel Ürünler Fuarı’nın yer aldığı Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Merkezi’nde sabah saatlerinde iddiaya göre elektrik tesisatından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede hızla büyürken, fuar alanı içerisinde bulunan bir stant ve fuar merkezinin asma tavanı ile duvarları yanmaya başladı. Olayı fark eden fuar merkezi görevlileri alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken stantlarda ve fuar merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Sorumlusu Mustafa Gül, sadece bir ürün standının yandığını, fuar görevlilerinin ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucunda yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.